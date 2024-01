Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez confirme son intérêt pour Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ce mercredi, El Chiringuito publie une vidéo d'un supporter saoudien du Real Madrid, qui apostrophe Florentino Pérez en lui disant : "Vous êtes le meilleur président, nous voulons Mbappé". Le patron de la Maison Blanche, qui a un grand sens de l'humour, lui répond : "Oui, je suis d'accord avec toi". Ce qui sous-entend "Sur toute la ligne", à savoir que lui aussi veut l'attaquant du PSG et... qu'il pense être le meilleur président !

El Chiringuito aussi annonce un accord Mbappé-Real Madrid

La nuit dernière, les journalistes d'El Chiringuito ont une nouvelle fois débattu de la possible arrivée de Mbappé à Madrid la saison prochaine. Et alors qu'ils étaient mesurés quand Foot Mercato a annoncé qu'un accord avait été trouvé entre l'attaquant et les Merengue, ils ont cette fois confirmé que les deux parties avaient effectivement trouvé un terrain d'entente. D'où peut-être cette réponse humoristique de Florentino Pérez...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🔝 Aficionado: "Eres el MEJOR PRESIDENTE. Queremos a MBAPPÉ".



🤣 Florentino Pérez: "Sí, estoy de acuerdo contigo".pic.twitter.com/y2dC1H6zFo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 10, 2024

Podcast Men's Up Life