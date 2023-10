Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez ironise sur le recrutement de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors qu'aussi bien le PSG que le Real Madrid et Kylian Mbappé ont décidé de ne pas communiquer sur l'avenir de l'attaquant, les médias continuent de s'en donner à cœur joie. Cela fait plus de deux ans que ça dure mais personne ne semble lassé. Pourtant, rien ne sera décidé avant le 1er janvier 2024, quand le natif de Bondy sera libre de s'engager avec qui bon lui semble, à six mois de la fin de son contrat. En attendant, il fuit autant qu'il peut les conférences de presse et les médias.

"Je ne l'avais jamais entendue, celle-là !"

Florentino Pérez, lui, préfère en rire. Déjà interrogé à de nombreuses reprises sur la question Mbappé, le président du Real Madrid opte désormais pour une blague, comme hier soir. A la sortie d'un établissement, il a fait une photo avec un supporter merengue, qui lui a demandé de recruter Kylian Mbappé. Sa réponse ("Je ne l'avais jamais entendue, celle-là !") a bien fait rire l'assistance. Qui ne rigolera peut-être plus au printemps, quand le capitaine de l'équipe de France aura tranché entre prolonger à Paris ou aller enfin à Madrid...

