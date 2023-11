Real Madrid, PSG - Mercato : une bombe concernant Mbappé annoncée pour la mi-décembre !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

C'est une énorme bombe que vient de lâcher le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez : selon lui, d'ici trois semaines grand maximum, une grosse annonce tombera concernant Kylian Mbappé. L'Espagnol laisse peu de doutes sur la nature de celle-ci : selon ses informations, l'attaquant ne veut pas prolonger au PSG et ne veut jouer qu'au Real Madrid à partir de juin prochain. Il aurait d'ailleurs acheté une maison dans la capitale espagnole.

Une interview pour dire qu'il veut aller au Real ?

Pour autant, Alvarez rappelle que rien ne peut être signé avant le 1er janvier 2024 entre Mbappé, qui sera alors à six mois de la fin de son contrat, et un courtisan. Mais il se pourrait donc que le natif de Bondy accorde une interview pour annoncer publiquement son intention de signer au Real Madrid et ainsi mettre fin aux spéculations, notamment concernant une prolongation au PSG. Trois semaines, cela nous amène jusqu'à la mi-décembre. Ce serait alors la fin d'un long feuilleton, même si un énième revirement, comme celui de mai 2022, n'est pas à exclure...

