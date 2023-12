Varane a donné sa réponse au Real Madrid, on connaît la date de la présentation de Vitor Roque au Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La presse catalane

Sport : "Roi du monde"

On commence par Sport, qui sa Une sur Manchester City et Pep Guardiola, vainqueur ce vendredi da la Coupe du monde des clubs, revient sur la défaite du FC Barcelone en match amical contre le Club America (2-3) et annonce que le Barça prévoirait la présentation de Vitor Roque dans la première semaine de 2024.

Mundo Deportivo : "Baby boom"

De son côté, Mundo Deportivo s'attarde sur la jeunesse grandissante du FC Barcelone, notant que 8 joueurs issus de la Masia étaient titulaire lors du match nul face au Club America.

La presse madrilène

AS : "Nouvel an, nouveau défenseur central"

Du côté de la presse madrilène, AS s'attarde sur la quête du défenseur central du Real Madrid et annonce que Raphaël Varane, annoncé dans le viseur des Merengue, aimerait revenir du côté de la capitale espagnole.

Marca : "On est là pour se battre pour des titres, pas pour souffrir"

Enfin, Marca a un entretien avec le gardien de l'Atlético Madrid, Jan Oblak, et consacre un encadré à Lucas Vazquez, qui brille avec le Real Madrid depuis le début du mois de décembre.

