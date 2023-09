Allemagne - France : une défaite et peu de satisfactions... les notes des Bleus

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

MAIGNAN (5)

Le nouveau gardien des Bleus a été fusillé d'entrée par Muller. Il n'a pas eu énormément de travail par la suite et a dû à nouveau s'incliner face à Sané. Frustrant.

PAVARD (3), puis KOUNDE

Pavard a eu un début de match difficile, à l'image de l'équipe. L'ouverture du score est venue de son côté et Gnabry l'a mis sur le reculoir, les dédoublements d'Heinrichs aussi. A la peine. Remplacé par KOUNDE.

SALIBA (4)

Le Gunner a été loin de son rendement en club. On l'a senti fébrile d'entrée, avec une relance interceptée, plein axe (10e). Devancé par Sané sur le deuxième but allemand, il n'a pas marqué des points.

TODIBO (5)

Le Niçois, auteur d'un bon début de saison avec les Aiglons, a vécu un baptême du feu compliqué. Mais il a quand même eu le mérite de sortir quelques ballons chauds.

T.HERNANDEZ (4)

Sur son côté gauche, le Milanais n'a pas eu son apport offensif habituel. Une frappe du droit à côté (43e), un centre trop profond pour Kolo Muani (55e). En dedans.

Tchouaméni a tenté, Dembélé a réveillé l'attaque. En vain

TCHOUAMENI (5,5)

Son duo 100% Real Madrid avec Camavinga a été submergé par les vagues allemandes en première mi-temps. Mais c'est lui qui a sonné la révolte par ses interceptions et ses projections. Un bon retour (18e), une frappe sèche qui a inquiété Ter Stegen (57e). Il a surnagé.

CAMAVINGA (5)

L'ancien rennais a été moins en vue que Tchouaméni. C'est lui qui a obtenu le penalty qui a permis à Griezmann de réduire le score, mais il n'a pas livré son meilleur match en Bleu, loin de là...

COMAN (4,5), puis DEMBELE

Sur son aile droite, Coman a souvent manqué de soutien. On l'a senti en jambes mais il a fait peu de différences. Remplacé par DEMBELE, plus incisif et dangereux.

GRIEZMANN (4,5)

Capitaine en l'absence de Mbappé au coup d'envoi, Griezmann s'est promené entre les lignes mais il n'a pas eu beaucoup d'influence sur le jeu des Bleus. Une tête à côté (58e), une frappe enroulée qui a fait briller Ter Stegen (83e). Il a mieux fini, avec son penalty transformé avec sang froid.

RABIOT (4)

Milieu gauche, Rabiot a surtout valu pour son implication défensive. Mais il n'a été d'aucun danger pour la défense allemande.

KOLO MUANI (3), puis THURAM

A la pointe du 4-2-3-1 mis en place par Deschamps, Kolo Muani retrouvait l'Allemagne mais aussi les terrains, lui qui n'avait plus joué depuis le 27 août. Il a touché peu de ballons. Il aurait pu avoir un penalty pour une charge de Rudiger (20e), il a frappé au dessus (30e), il a glissé (57e). Une sale soirée. Remplacé par THURAM, qui n'a guère fait mieux.

