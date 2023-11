Équipe de France, PSG : la drôle de demande faite à Zaïre-Emery pour les Bleus

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

A vous faire tourner la tête. Du moins chez les gens qui ne sont pas des exceptions. Or, Warren Zaïre-Emery en est une, on le sait. Le milieu de terrain du PSG, déjà titulaire à 17 ans, vient comme vous le savez d'être appelé par Didier Deschamps en équipe de France afin d'affronter Gibraltar et de se rendre en Grèce dans le cadre des éliminatoires de l'Euro.

Autorisation parentale

Au vu des premières images, et de l'accueil réservé par ses partenaires, tout semble parfaitement se dérouler. Le quotidien l'Equipe, dans un article consacré au Parisien, indique également que "dans le cadre du déplacement en Grèce la semaine prochaine, Zaïre-Emery a dû fournir une autorisation parentale" en raison de son âge.

Pas fréquent pour un joueur des Bleus depuis un certain temps.

