Équipe de France, Al-Ittihad : une sénatrice s'en prend violemment à Karim Benzema

Le football paraît bien dérisoire en ces temps d'affrontements insoutenables entre Israéliens et Palestiniens. Sauf que certains grands noms du ballon rond, et sur les réseaux sociaux, donnent leur point de vue. Ce fut le cas de Karim Benzema, l'ancien attaquant du Real Madrid, qui évolue aujourd'hui à Al-Ittihad en Arabie saoudite et qui a prononcé des mots de soutien aux habitants de Gaza.

Déchéance de nationalité

Le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a depuis réagi, affirmant même que KB9 "est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans." Pas vraiment au goût de la sénatrice, Valérie Boyer, qui, toujours sur les réseaux sociaux, a violemment attaqué le joueur, réclamant sa déchéance de nationalité et le retrait de son ballon d'or.

"Si comme l'affirme le Ministre de l'Intérieur, Karim Benzema est "en lien avec les Frères musulmans", je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d'agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays."

Si comme l'affirme le Ministre de l'Intérieur, Karim Benzema est "en lien avec les Frères musulmans", je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d'agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. pic.twitter.com/rFMgTDI3qm — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023

