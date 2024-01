Equipe de France : au tour de Deschamps d'apporter son soutien à Maignan

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Depuis hier et les scandaleuses insultes racistes de certains supporters de l'Udinese envers Mike Maignan, le monde du football se mobilise. Le gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan, qui a quitté le terrain pendant un gros quart d'heure après cet incident, a reçu un nombre impressionnants de soutien, notamment de la part de ses partenaires chez les Bleus.

"Je comprends parfaitement sa décision de quitter le terrain"

Son sélectionneur, Didier Deschamps, vient de lui apporter le sien : "J'apporte tout mon soutien à Mike Maignan. Ce que notre gardien a vécu hier à Udine est totalement inadmissible. Je comprends parfaitement sa décision de quitter le terrain. Les insultes racistes sont inacceptables et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté. Le racisme n'a sa place nulle part et doit être combattu sans relâche". Après les paroles, il serait temps qu'il y ait des actes !

Tu as tout notre soutien @mmseize 🫱🏾‍🫲🏼



La FFF condamne avec la plus grande fermeté tout acte de racisme ❌ pic.twitter.com/KjaaTOmp9a — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 20, 2024

