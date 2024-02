Equipe de France : comme Mbappé, Griezmann veut enchaîner Euro et JO

Zapping But! Football Club

A l'instar de l'Argentine, la France devrait envoyer du lourd lors des Jeux olympiques de Paris ! Les champions du monde devraient compter Lionel Messi et Angel Di Maria parmi les trois joueurs de plus de 21 ans autorisés par le règlement. Les Bleus de Thierry Henry, eux, devraient pouvoir aligner Kylian Mbappé mais aussi Antoine Griezmann ! Le milieu offensif de l'Atlético Madrid a réitéré sa volonté d'être à Paris en août dans une interview au Monde.

"Je vais tout faire pour" être aux JO

"J’aurai une discussion avec les dirigeants pour savoir s’ils me laissent aller aux JO. Mais je vais tout faire pour", a-t-il déclaré au quotidien. Griezmann a déclaré que prendre part aux Jeux olympiques était "un rêve" et également qu'il se sentait tout à fait capable d'enchaîner Euro avec les Bleus et JO avec les Bleuets. Mais comme Mbappé, il devra d'abord convaincre ses dirigeants du bienfondé de cette décision car elle signifie qu'il n'aura pas de préparation estivale...

