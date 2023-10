Équipe de France : Deschamps prêt à piocher à l’OM et à sacrifier un cadre de l’OGC Nice ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L’avant-dernier rassemblement de 2023 peut qualifier les Bleus pour le prochain Euro s’ils s’imposent aux Pays-Bas, le 13 octobre, avant de recevoir l’Écosse à Lille, en amical. Ce n’est donc pas forcément le moment pour Didier Deschamps de trop expérimenter. La liste des 23 que le sélectionneur va annoncer à 14h devrait ainsi ressembler d’assez près à celle de septembre, même si Ibrahima Konaté, blessé il y a un mois, pourrait effectuer son retour, sans doute à la place de Jean-Clair Todibo.

Pour le reste, L’Équipe affirme que Deschamps n’a pas trop de raisons de changer. Dans le but, Mike Maignan est rétabli de son pépin à un mollet contracté contre Newcastle en Ligue des champions, Alphonse Areola joue régulièrement avec West Ham et ce n’est pas la prestation de Brice Samba avec le RC Lens, mardi contre Arsenal (2-1), qui devrait inciter le staff à ne pas lui renouveler sa confiance comme numéro 2.

Clauss dans les radars

Au milieu, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana et Boubacar Kamara surfent à un très haut niveau et, a priori, il ne semble pas question de ne pas leur renouveler sa confiance. En attaque, pas davantage de débats puisque tous les convoqués de septembre se montrent plutôt efficaces dans leur club. Mathys Tel (18 ans), en forme avec Mu-nich, devra donc patienter. C’est peut-être en défense, au poste de latéral droit, que la réflexion de Deschamps reste à finaliser. Lors du précédent rassemblement, il avait évoqué la situation de Jonathan Clauss (30 ans) et expliqué que la porte des Bleus ne lui était pas fermée. Un peu plus d’un an après sa dernière sélection (au Danemark, 0-2, le 25 septembre 2022), le Marseillais n’a pas disparu des radars du staff, surtout depuis qu’il évolue à droite d’une défense à quatre avec l’OM.

La une du journal L'Équipe du jeudi 5 octobre#NEWPSG pic.twitter.com/VjfbRYYQE7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 4, 2023

Podcast Men's Up Life