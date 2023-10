Équipe de France : Deschamps ne ferme pas (encore) la porte des Bleus à Pogba

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Est-ce la fin de Pogba en équipe de France ?

Didier Deschamps : Je ne vais pas avoir de position catégorique ou radicale. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Évidemment, ça va prendre du temps. Même si ça fait un petit moment qu’il n’est plus avec nous. C’est mis entre parenthèses. J’espère pour lui qu’il retrouvera le sourire, la pleine possession de ses moyens et qu’il puisse retrouver le terrain même si ça risque de prendre un certain temps.

« Très triste de ce qui lui arrive »

Comme Allegri, commencez-vous à parler de lui au passé ?

Je ne pense pas qu’Allegri a parlé de Paul au passé. Il est surtout très triste pour lui, comme moi je le suis. Il lui tombe beaucoup de choses sur la tête ces derniers temps. Il se retrouve dans une situation compliquée. Il va se défendre. Il aura besoin de se défendre, ça rentre dans le cadre d'une longue procédure. Elle a commencé avec l'expertise de l'échantillon. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est triste pour lui ce qui lui arrive.

💬 Didier Deschamps sur le cas Pogba : « c’est une situation compliquée, il va se défendre, ça sera une longue procédure (…) je suis attristé, c’est triste pour lui » pic.twitter.com/mtEYqc1bQP — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 9, 2023

