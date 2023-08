PSG - Mercato : Lloris a trouvé son nouveau club, signature imminente !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Hugo Lloris (36 ans) s'apprête à quitter Tottenham après une décennie chez les Spurs. L'ancien portier de l'équipe de France, qui a mis un terme à sa carrière internationale après la dernière Coupe du monde au Qatar, était annoncé à la Lazio de Rome.

Il va signer à la Lazio

Et c'est bien cette destination que le Niçois va prendre. Selon Sky Italia, Tottenham a accepté de libérer le portier et ce dernier a accepté les conditions proposées par la Lazio. Il devrait s'engager pour un an. L'officialisation ne devrait pas tarder.

#Calciomercato | Vicinissimo l'arrivo di Lloris alla @OfficialSSLazio: adesso la chiusura finale con il giocatorehttps://t.co/3NpuMUwRVw — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 16, 2023

Podcast Men's Up Life