Equipe de France : la FIFA a dévoilé une première date pour la Coupe du monde 2026

La FIFA avait promis plusieurs annonces, ce dimanche 4 février, concernant la Coupe du monde 2026. C'est fait. Le match d'ouverture aura lieu le 11 juin au stade Azteca de Mexico, qui a déjà abrité deux finales de Mondial, en 1970 et 1986. Le lendemain, ce sera au tour du Canada et des Etats-Unis d'accueillir l'épreuve, avec une rencontre à Toronto et une autre à Los Angeles. Pour rappel, cette édition 2026 sera la première à 48 équipes.

Ouverture du Mondial à Mexico le 11 juin

Pour l'équipe de France, l'Amérique du Nord est encore loin puisqu'il y a d'abord l'Euro en Allemagne à jouer. Après quoi, les hommes de Didier Deschamps prendront part à la Ligue des Nations. En parallèle débuteront les éliminatoires de la Coupe du monde, qu'ils ont remportée en 2018 avant d'échouer en finale contre l'Argentine en 2022.

