Equipe de France : le geste fort de Maignan, victime de chants racistes en Italie !

Ce n’est malheureusement pas une première en Série A ! Au pays de Georgia Meloni, où les réflexions racistes se font de plus en plus nombreuses, les supporters de l’Udinese se sont permis un chant raciste et insultant ce samedi soir au Stadio Friuli pour la réception du Milan AC.

Cible des moqueries, Mike Maignan n’a pas hésité à porter ses convictions. Face à l’inaction de l’arbitre devant ces chants, le gardien des Bleus et ancien portier du LOSC a tout simplement décidé de quitter le terrain, provoquant l’arrêt du match.

Au bout de dix minutes, la rencontre a finalement pu reprendre mais le geste de Mike Maignan, soutenu par tous ses coéquipiers (solidaires et rentrés au vestiaire) est à saluer.

🚨 Udinese-AC Milan game has been suspended due to racist chants from Udinese fans to Mike Maignan.



Maignan told the referee first — then he decided to leave the pitch.



What a shame. pic.twitter.com/xMoZI9mRPE