Équipe de France : le Mondial 2034 en Arabie Saoudite, ça se précise !

Sans grande surprise, la Fédération saoudienne de football (SAFF) a dégainé ce lundi sa « lettre d’intention) à la FIFA pour candidater à l’organisation de l’édition suivante et devenir, après le Qatar, le deuxième Etat du Golfe persique à accueillir un Mondial.

« L’intention de l’Arabie Saoudite de se porter candidate à la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ est une première historique et reflète les objectifs du pays de débloquer de nouvelles opportunités de football à tous les niveaux et son engagement à soutenir la croissance du jeu aux quatre coins du monde. S’inspirant de la transformation sociale et économique de l’Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030, ainsi que de l’amour de longue date du pays pour le beau jeu, la candidature saoudienne pour 2034 vise à accueillir le monde dans le Royaume et promet un événement passionnant et mémorable pour les fans », annonce l’Arabie Saoudite, qui investit massivement dans le football depuis l’hiver dernier en vue de cette grande compétition.

Si l’Etat saoudien est encore novice en organisation de grande compétition, il va pouvoir se jauger dès 2027 avec l’organisation de la Coupe d’Asie…

It’s official! We have submitted our Letter of Intent to FIFA for hosting the 2034 FIFA World Cup ✅



This move marks the first formal step in our bid process and confirms our complete commitment to #Saudi2034. This comes after SAFF received support from over 70 Member… pic.twitter.com/DqieSDVo19