Equipe de France : le nouveau chouchou des Bleus absent du prochain rassemblement

Régional de l'étape, Benjamin Pavard a vécu une soirée de rêve le 17 octobre à Lille, lors de France-Ecosse (4-1). Pour une fois titularisé par Didier Deschamps à son poste de prédilection, dans l'axe, il a inscrit les deux premiers buts tricolores pour permettre de renverser les Ecossais, qui avaient ouvert le score. Et pour finir sur une bonne note, il a hérité du brassard de capitaine à la sortie de Kylian Mbappé.

Il passera d'autres examens demain

Mais cette belle soirée ne se reproduira pas lors du prochain rassemblement tricolore, qui débutera dans huit jours. En effet, Pavard s'est blessé hier lors du déplacement de l'Inter Milan à Bergame (2-1). Touché à un genou, il souffrirait d'une luxation de la rotule et passera de plus amples examens demain pour déterminer si les ligaments sont touchés. La certitude, c'est qu'il est déjà forfait pour les rencontres face à Gibraltar (18 novembre) et en Grèce (21).

🇫🇷🐓 Blessé face à l’Atalanta Bergame, Benjamin Pavard devrait manquer le prochain rassemblement des Bleus.https://t.co/66WTE88iFr — RMC Sport (@RMCsport) November 5, 2023

