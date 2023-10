Equipe de France : le onze des Bleus contre l'Ecosse a fuité, de nombreux changements !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Depuis quelques minutes, le quotidien l'Equipe, sur son site internet, donne la composition de départ de l'équipe de France qui affrontera demain, à Lille et en match amical, l'équipe d'Ecosse.

Giroud de retour

Plusieurs changements auraient été décidés par le sélectionneur national, Didier Deschamps, quelques jours après la victoire sur le terrain des Pays-Bas. Benjamin Pavard retrouverait une place de titulaire, Eduardo Camavinga, le Madrilène, également, qui, lui, prendrait la place d'Adrien Rabiot. Devant, Deschamps ferait confiance à Ousmane Dembélé et Olivier Giroud, en lieu et place de Kingsley Coman et Randal Kolo Muani.

Le onze de départ : Maignan - Clauss, Pavard, Konaté, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Camavinga - Dembélé, Giroud, Mbappé (cap.).

Podcast Men's Up Life