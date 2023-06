Equipe de France : le président de la FFF fait des annonces fortes sur Mbappé, Griezmann et un dossier sensible

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Ce dimanche, Le Parisien publie une interview de deux pages du président par intérim de la Fédération, Philippe Diallo. Bombardé à ce poste après le scandale Le Graët, cet habitué des arcanes du football français aime la discrétion. Il en sort pour une fois et annonce un règlement prochain du problème du droit à l'image des Bleus, cher à Kylian Mbappé. Et confie son espoir de voir l'attaquant du PSG mais également Antoine Griezmann participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

"Plus longtemps Mbappé est en France, mieux c'est"

Les droits à l'image en équipe de France

"C'est vrai, ça a trop traîné puisqu'on a commencé à en parler il y a un an, voire un an et demi. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai pris mes fonctions de président par intérim, je me suis saisi de ce dossier. J'ai voulu en parler directement aux intéressés, et pas n'importe lesquels, le capitaine (Mbappé) et le vice-capitaine (Griezmann). Ce que j'ai constaté avec bonheur, c'est qu'on a une vision commune. Quand vous ne vous parlez pas, cela peut créer des ambiguïtés et des crispations. C'est peut-être ce qui s'est passé. Il y a eu des incompréhensions de part et d'autre. J'ai voulu lever ces ambigüités, pour avoir un discours transparent, à la fois dans le respect de leurs droits, mais aussi en mettant en lumière ce qui est dans l'intérêt général de la Fédération. Je ne doute pas qu'on arrive à un accord, et j'aimerais qu'on y arrive à court terme. D'ici le prochain rassemblement en septembre ? C'est ma volonté, parce que ça a trop duré. C'est important pour les joueurs, pour la Fédération, et je pense que ça serait un formidable signal."

Mbappé et Griezmann aux JO

"C'est quelque chose d'extraordinaire. Souvent, on présente ces joueurs entourés de leur aura médiatique, de leurs contrats mirifiques et là, se présentent les Jeux et ils vous disent : "J'aimerais bien participer à l'aventure". Dans le travail de conviction qu'on a amené, c'est quand même un appui très important. Ce serait prématuré de dire quelles sont les chances de les voir aux JO. Bien évidemment qu'avec ces joueurs-là, nos ambitions ne sont pas les mêmes sportivement. Ils apporteraient la performance et une qualité supérieure, mais ils donneraient aussi un coup d'éclairage au tournoi. Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité, une chance historique de faire en sorte que ce soit le plus grand tournoi de football de l'histoire des JO."

L'avenir de Mbappé

"Tout le monde a envie d'avoir les meilleurs joueurs dans son championnat. Ce sont eux qui font rêver, qui changent les matches. Si vous me dites, doit-il rester ? Ma réponse est "plus longtemps il est en France, mieux c'est pour le football français". Mais il ne m'appartient pas, en tant que président de la Fédération, de me substituer à la volonté d'un joueur."

Raphaël Nouet

Rédacteur