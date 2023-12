Équipe de France - Mercato : ça se confirme pour Lloris, les dessous du deal révélés !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Comme Fabrizio Romano l’a annoncé jeudi en fin d’après-midi, Hugo Lloris (Tottenham, 37 ans) est tout proche d’un départ en direction du Los Angeles FC (MLS).

Un contrat à 1+1 pour Lloris au LAFC

Confirmant l’information, Le Parisien va même plus loin dans le détail en assurant que l’ancien capitaine des Bleus (145 capes) serait quasiment ok sur les modalités d’un contrat d’un an… avec une saison de plus en option.

Pour favoriser ce départ, Hugo Lloris devrait être libéré de ses six derniers mois de contrat chez les Spurs, où il était passé numéro 3. Sauf « improbable revirement de tendance », le deal pourrait être effectif dans les prochains jours.

