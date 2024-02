Mercato : Giroud prêt à rejoindre Lloris... ou Messi ?

L'avenir d'Olivier Giroud passera-t-il encore par l'AC Milan la saison prochaine ? L'attaquant des Bleus (37 ans) est en fin de contrat en juin, et si le club lombard souhaite le prolonger d'un an, d'autres options s'ouvrent à lui.

Selon Ekrem Konur, Giroud est dans le viseur de quatre clubs de MLS. Atlanta, Los Angeles Galaxy seraient intéressés. Mais aussi l'Inter Miami de Lionel Messi, et le Los Angeles FC d'Hugo Lloris, très proche de l'attaquant. Qui devra donc faire son choix.

Inter Miami FC, Atlanta United FC, Los Angeles FC and Los Angeles Galaxy are interested in AC Milan's 37-year-old French striker Olivier Giroud.



▪️ The Serie A giant wants to extend the contract of the French striker until 2025. pic.twitter.com/seSPUlOTZf