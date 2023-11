Equipe de France, PSG : Zaïre-Emery bougé chez les Bleus par un ancien de l’OM ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Didier Deschamps n’a pas encore dévoilé ses plans pou affronter Gibraltar, demain à Nice (20h45). Comme d’habitude, le sélectionneur de l’équipe de France attendra la dernière ligne droite pour faire sa mise en place. En fin d’après-midi, hier vers 17h30, les Bleus ont néanmoins connu leur dernière séance de l’année 2023 à Clairefontaine.

Kamara finalement titulaire ?

Sous la pluie, les 22 joueurs ont effectué un échauffement dynamique puis un toro. Certains ont ensuite travaillé devant le but, d’autres des exercices techniques. Avec le forfait d’Eduardo Camavinga, la possible titularisation de Warren Zaïre-Emery prend plus de poids même si L’Équipe n’écarte pas celle de Boubacar Kamara à sa place.

La une de L'Équipe du vendredi 17 novembre. pic.twitter.com/5gqlNuGKsS — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 16, 2023

