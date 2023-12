Equipe de France, PSG : Ultras, Pogba, Mbappé, Zaïre-Emery, Deschamps se confie sur différents dossiers

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Il y aura en 2024 une compétition majeure pour l'équipe de France avec le championnat d'Europe. Et qu'on ne compte pas sur Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, pour y faire de la figuration. DD, qui a déjà connu le succès en tant que joueur et en qualité d'entraîneur, ne souhaite pas rester une Coupe du monde remportée en Russie. "J’ai gagné et j’ai envie de gagner à nouveau", confie-t-il dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien.

Triste pour Pogba

L'homme fort du groupe France a par ailleurs été interrogé sur l'actualité récente du foot français. Avec, en premier lieu, les nombreux débordements rencontrés dans et en dehors des tribunes. "Le football est le reflet de la société, il y a plus d’excès, plus de haine. Il y a des endroits en France où ça s'est nettement dégradé." Autre fait récent, la possible suspension de Paul Pogba pour quatre ans après les réquisitions du parquet antidopage italien. Deschamps sait bien qu'il ne pourra plus compter sur le joueur de la Juventus Turin, mais se dit "triste pour ce qu'il a enduré. C'est beaucoup pour un seul homme.

Ce sont enfin les deux stars du PSG qui accaparent les propos du sélectionneur. Et notamment la plus jeune, Warren Zaïre-Emery, impressionnant de maturité. "Il allait venir en équipe de France tôt ou tard. Mais il a cette petite chose en plus : la maturité. Et ça, ça ne s'achète pas au supermarché. ce n'est pas une question d'âge, on l'a ou on l'a pas." Au sujet de Kylian Mbappé, enfin, DD se veut catégorique : "oui, l'équipe de France est plus forte avec lui que sans lui. Comme l'Argentine avec Messi. Mais si Kylian est très efficace, il a conscience d'avoir besoin des autres."

Podcast Men's Up Life