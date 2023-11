Equipe de France : Tchouaméni révèle comment il a digéré la défaite en finale de Coupe du monde

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Comme ses partenaires et 65 millions de Français, Aurélien Tchouaméni a vécu un ascenseur émotionnel le 18 décembre 2022 lors de la finale de la Coupe du monde. Mais lui peut-être un peu plus. Car il a été un acteur-clef de la partie, se prenant d'abord les vagues argentines sans pouvoir réagir, avant de vivre le formidable réveil des Bleus, la déception de la dernière action de Randal Kolo Muani et enfin de manquer sa tentative lors de la séance de tirs au but ayant précipité la victoire de l'Argentine (3-3, 2 t.a.b. à 4). Au média Clique TV, il a expliqué comment il s'était relevé de ce terrible moment.

"Je vais de l’avant, mais je pense que je ne l’oublierai jamais"

"Je me souviens qu’on avait vécu un match incroyable, à rebondissements. Vient ce moment des tirs au but… On voulait gagner cette Coupe du Monde pour nous, pour le peuple français. Quand le coach a demandé qui voulait tirer, forcément, je n’ai pas hésité. Je me suis dit que je voulais prendre mes responsabilités. J’arrive devant le gardien, je ne marque pas mon pénalty et là, il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête… J’ai encore un peu d’espoir sur le fait qu’on puisse gagner ce match même si Kingsley avait déjà raté le sien avant, donc c’était déjà très compliqué… Et puis après, on perd… Quand on perd, je vais être honnête, la première chose que je me dis ce n’est pas ‘j’ai raté mon pénalty’, c’est ‘on a perdu une finale de Coupe du Monde’. Là, c’est un rêve, un objectif, quelque chose que tu as visualisé depuis des années, et encore plus pendant la compétition… C’est un rêve qui s’éteint complètement."

"C’est dur à digérer. Puis ensuite, tu culpabilises aussi car tu as raté ce tir au but, qui a engendré un peu plus cette défaite. C’est aussi très compliqué (à vivre) car tu sens un peu les regards braqués sur toi… Les jours qui suivent ne sont pas faciles, forcément, parce que tu reçois des critiques, des insultes. Après, j’ai envie de dire que cela fait partie de la vie d’un footballeur, même si ce n’est pas tous les footballeurs qui manquent un tir au but en finale de Coupe du Monde. Cela fera toujours partie de mon histoire. Aujourd’hui, c’est quelque chose que j’ai digérer, je vais de l’avant, mais je pense que je ne l’oublierai jamais."

