Equipe de France : Thierry Henry utilise le cas Mbappé pour tirer la sonnette d’alarme

Si Kylian Mbappé veut participer aux JO de Paris en 2024 avec l’équipe de France, la star du PSG a bien fait comprendre qu’il n’était pas l’unique décideur et qu’il faudrait que son employeur, le PSG, le Real Madrid ou un autre, lui permette de partir en août pour la compétition.

Le spectre des JO de Tokyo plane sur Thierry Henry

Une situation qui suscite beaucoup de pessimisme du côté du sélectionneur des Espoirs Thierry Henry. Interrogé par l’AFP, le Champion du Monde 1998 a reconnu ne pas avoir échangé avec le Bondynois sur le sujet… Et ne vouloir le faire avec aucun autre joueur.

« Kylian a une place particulière partout. Mais entre vouloir et pouvoir il y a une différence. Je ne sais pas où il va se retrouver (l’été prochain) mais le club aura un mot à dire. Je ne l’ai pas encore contacté à ce sujet (…) Les clubs (français) et les présidents ont été réceptifs, mais le problème se posera certainement avec les clubs étrangers. Pourquoi ils libèreraient leurs joueurs? Et il n’y a pas que cela. Je ne sais pas qui je sélectionnerai encore, mais mettons que je veuille un joueur et que son club actuel accepte. S’il est transféré durant l’été, qui me dit que son nouveau club voudra le libérer ?»

Plus que jamais, le Mercato d’été aura une influence sur les décisions et il est possible que les Bleuets soient encore contraints d’aligner une équipe B ou C comme à Tokyo il y a trois ans…

