Equipe de France : un premier Bleu déclare forfait pour l'Euro !

A quatre mois du début de l'Euro, en Allemagne, Didier Deschamps doit suivre avec anxiété les matches du week-end. Car à partir de maintenant, toute blessure sérieuse peut compromettre les chances de participation d'un de ses joueurs au championnat d'Europe. Et justement, dimanche, une mauvaise nouvelle est arrivée depuis l'Angleterre.

Saison terminée pour Kamara

Boubacar Kamara a été touché lors du match entre Aston Villa et Manchester United (1-2). Et d'après The Athletic, l'examen effectué par le staff médical des Villans a révélé que le ligament croisé antérieur de son genou était touché. Sa saison est terminée. L'ancien Marseillais, sélectionné à cinq reprises chez les Bleus, aurait pu disputer sa première épreuve avec les Bleus. Un vrai coup dur...

Aston Villa can confirm Boubacar Kamara has suffered a significant knee ligament injury. — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 12, 2024

