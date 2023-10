France - Écosse : Deschamps encense Mbappé et Pavard, Dembélé et Kolo Muani aux oubliettes !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La France a bien fini cette année post Coupe du Monde en écrasant l’Écosse hier en amical (4-1). De retour sur ses terres, Benjamin Pavard a inscrit un improbable doublé de la tête et a été très bon au poste de défenseur central. « Il a été efficace dans un rôle qui lui convient mieux, a salué Didier Deschamps. Je lui ai dit en début de stage, à partir du moment où il est en difficulté et pas en confiance à droite, il allait avoir un rôle sur ce rassemblement. Il le sait aussi, dans l’axe, il y a du monde… Il y a une grosse concurrence. Je retiens ces deux buts, mais aussi son attitude en tant que défenseur central. »

Dembélé et Kolo Muani aux abonnés absents

Le sélectionneur des Bleus a également encensé Kylian Mbappé pour l’ensemble de son œuvre. « Il est très impliqué. Vous étiez inquiet, mais pas moi, a ajouté Deschamps. Il s’est comporté comme un vrai capitaine sur le terrain et en dehors. Il a fait beaucoup d’efforts, notamment défensifs. Il a besoin de cette liberté que je lui donne. Il a été rayonnant à l’image de l’équipe de France sur ces deux matchs. » On ne peut pas en dire autant de ses autres coéquipiers au PSG Randal Kolo Muani etr Ousmane Dembélé. Ce dernier a été noté 3 dans L’Équipe : « Une vraie déception. On attendait de lui des décalages, des différences en un-contr-eun, de la créativité. On n’a rien vu de tout ça. » Pour Kolo Muani, le constat est tout aussi amer sur ce rassemblement : « Le Parisien sort d’un rassemblement sans saveur, ni but ni stats, ce qui pour un avant-centre peut être pénalisant. »

