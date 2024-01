Zidane a une nouvelle lubie avant les Bleus, l'OM et l'Algérie

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

L’avenir de Zinédine Zidane revient au centre du jeu. Djamel Belmadi parti, l’Algérie a tenté d’attirer le champion du monde 98 dans ses filets mais il a décliné a proposition. Selon Foot Mercato, les Fennecs devraient revenir à la charge sous peu avec une offre qui pourrait le faire réfléchir. Vraiment ? Selon L’Équipe, Zidane garde en tête l’idée de reprendre les Bleus après Didier Deschamps, sous contrat jusqu’en 2026.

Comme Be Arfa, Zidane se passionne pour le padel

L’équipe de France sera probablement la première sélection qu’il dirigera après avoir notamment refusé plusieurs fois d’aller plus loin avec le PSG ou Manchester United. Libre depuis plus de deux ans, le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 profite de sa famille et s’implique davantage dans France 98. Une dernière lubie a aussi vu le jour : le padel. « Ce sport est devenu la nouvelle passion de Zidane qui joue presque tous les jours à Madrid. En attendant de rebondir, mais pas du côté de l’Algérie et sans être pressé », conclut le quotidien sportif.

La une du journal L'Équipe du samedi 27 janvier



Lire l'édition > https://t.co/URpNSZiTpD pic.twitter.com/ySFbJzldlE — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 27, 2024

