Ligue des nations : Belgique, Italie, Israël, du lourd pour les Bleus !

Le verdict du tirage au sort est tombé. Et Didier Deschamps et ses joueurs de l'équipe de France savent désormais à quoi s'en tenir. Ainsi, et à l'issue du tirage au sort effectué à l'instant à Paris, les joueurs français, présents dans le groupe A2 affronteront la Belgique, Israël et l'Italie.

La phase de poules de cette édition 2024-2025 de la Ligue des nations se déroulera à l'automne 2024. Les dates des matchs sont les suivantes:

Journée 1 : 5-7 septembre 2024

Journée 2 : 8-10 septembre 2024

Journée 3 : 10-12 octobre 2024

Journée 4 : 13-15 octobre 2024

Journée 5 : 14-16 novembre 2024

Journée 6 : 17-19 novembre 2024

Il y aura ensuite des quarts de finale, à l'issue des poules, qui se disputeront en match aller et retour. Puis un Final Four avec cette fois des affrontements sur une seule rencontre. A noter, enfin, que c'est l'Espagne, qui est tenante du titre.

