OGC Nice, OL, Equipe de France : un champion du monde français rejoint Los Angeles (Officiel)

Il va donc relever un dernier challenge. Aux Etats-Unis, en MLS, au sein du Los Angeles FC. Hugo Lloris, qui ne jouait plus avec Tottenham même si il était toujours sous contrat avec les Spurs, quitte donc l'Europe et tente le pari américain. A 37 ans. L'ancien portier de l'OGC Nice et de l'OL, figure de l'équipe de France avec un titre de champion du monde en 2018 et une finale quatre ans plus tard face à l'Argentine, s'est engagé jusqu'au mois de juin prochain avec deux années supplémentaires en option.

Le plus performant de sa génération

"Hugo est sans doute le gardien de but le plus performant de sa génération et un gagnant qui a fait ses preuves. Nous sommes très heureux qu'Hugo ait choisi le LAFC pour la prochaine étape de son illustre carrière. Il apporte une expérience sans précédent en matière de leadership au plus haut niveau du football, ce qui, nous le savons, profitera grandement à notre club dans sa quête de nouveaux trophées", a déclaré John Thorrington, co-président et directeur général du Los Angeles Football Club.

📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026. — LAFC (@LAFC) December 30, 2023

