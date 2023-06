Zidane ouvre la porte à l’OM, au PSG et à l’équipe de France

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Mais où va rebondir Zinédine Zidane ? Retrouver un banc est un réel objectif pour le Champion du Monde 1998, cependant le natif de Marseille prend son temps pour faire son choix. Pisté par la Juve, le PSG ou rêvé à l’OM, l’ancien coach du Real Madrid ne manque pas de prétendants pour entraîner. Ce dimanche, Zinédine Zidane a livré une interview à Saber Desfarges dans l’émission Téléfoot. Et le magicien français ne ferme pas la porte à un retour au pays.

« Revivre et retravailler en France ? Il ne faut rien s'interdire. Je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là, c'est qu'elle doit être là... J'espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner », a lancé la légende de l’Équipe de France. Aux clubs et à la FFF de propoger un projet sérieux à Zinédine Zidane.