Pays-Bas - France : le tacle ironique de Koeman à Mbappé

Le match est d'importance. Notamment pour les Pays-Bas qui, si ils veulent se qualifier pour l'Euro 2024, ont tout intérêt à prendre au moins un point face à l'équipe de France. Ce sera demain soir, à Amsterdam, pour une revanche espérée, les joueurs de Ronald Koeman ayant été balayés sur le score de 4-0 lors du match au Stade de France.

Un sélectionneur batave qui, visiblement, "tait de bonne humeur et ironique ce jeudi face aux médias de son pays. Interrogé sur le danger Kylian Mbappé, Koeman a préféré se remémorer un récent match de l'attaquant du Paris Saint-Germain. “ J'ai vu Newcastle United jouer contre le Paris Saint-Germain, et Kylian Mbappé a joué ce match...”

Réponse demain de Mbappé ?

Koeman: "The highest achievement tomorrow would be beating France. Why not?



• Because they are much further than your team is..



