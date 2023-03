PSG, Équipe de France - Mercato : le clin d'oeil de Manu Koné à Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Dans un long entretien à RMC Sport, Manu Koné (Borussia Mönchengladbach, 21 ans) a parlé de la suite de sa carrière. Aujourd'hui international Espoirs, l'ancien milieu de terrain du Toulouse FC ne se voit pas s'arrêter en si bon chemin, lui qui reconnaît déjà penser à l'équipe de France A ainsi qu'aux JO de Paris en 2024.

« L'équipe de France A ? Franchement cela donne envie. Quand Khéphren (Thuram) jouait avec nous et maintenant il v chez les A, cela donne envie et cela motive tout le monde. Pas seulement les milieux de terrain. Cela motive aussi les attaquants parce qu’on se dit qu’il était avec nous à la dernière sélection et que maintenant il est chez les A. Aller chez les A cela motive tous les joueurs ».

« Faire les JO avec Mbappé ? J'en serais très content aussi »

Concernant son futur, Manu Koné ne se ferme aucune porte : « Aujourd’hui c’est vrai que je suis à Mönchengladbach avec un contrat jusqu’en 2025. C’est vrai que mon nom peut être associé à certains clubs mais je respecte tellement mon club que je n’ai pas envie d’évoquer des choses là-dessus. On verra à la fin de saison ce qu’il peut se passer. Mon entourage, les clubs autour et mon club discuteront. On verra ce qu’il peut se passer (…) Il y a des étapes à franchir. Je suis quelqu’un d’ambitieux donc bien sûr que j’ai envie d’aller dans les plus grands clubs du monde. Je dois me donner les moyens d’atteindre cet objectif ».

Quant à la possibilité de faire les JO avec un certain Kylian Mbappé, Manu Koné serait bien évidemment emballé : « J’en serais très content aussi. Que cela soit avec Kylian Mbappé ou d’autres je serais très content de participer à cet événement ».