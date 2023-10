Quiz Equipe de France : sauras-tu reconnaître ces Bleus les plus improbables du XXIème siècle ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le football français a une longue histoire de succès et de gloire internationale, mais il existe également des histoires plus obscures, des joueurs moins connus qui ont eu l'opportunité de représenter les Bleus au plus haut niveau… Et il n’y a pas forcément besoin d’une machine à remonter le temps pour tomber sur ce genre de profils. Êtes-vous prêt à découvrir ou redécouvrir ces internationaux français improbables ? Testez vos connaissances avec notre quiz exclusif !

Tu n’es pas un Irréductible français si tu n’as pas au moins 7/10 à ce quiz !

Dans ce quiz, nous vous présenterons des parcours de vie et il faudra deviner qui se cache derrière. Quel ancien Bleu joue aujourd’hui au Vietnam ou en Thaïlande ? Quel est ce Champion du Monde 2018 dont personne ne se souvient jamais ? Comment s’appelait ce nouveau Zizou qui brille aujourd’hui … en National 2 ? Si vous avez la réponse, vous êtes fait pour ce quiz.

Podcast Men's Up Life