Racisme : Maignan vide son sac sur les cris racistes, Mbappé porte la vague de soutien

Soutenu par ses partenaires au Milan AC mais aussi par Kylian Mbappé, la FFF, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Aurélien Tchouaméni et de nombreux joueurs de l’équipe de France, Mike Maignan a été la cible de chants racistes et de cris de singe hier à l’occasion du match des Rossoneri à l’Udinese (victoire 2-1).

Si le portier de l’équipe de France a quitté le terrain suite à l’incident, soutenu par ses partenaires, l’ancien Parisien et Lillois est finalement revenu sur le pré dix minutes plus tard pour reprendre le match.

Tu es très loin d’être seul Mike Maignan.

On est tous avec toi.

Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution.

Trop c’est trop !!!!!!!!!!!!



NON AU RACISME. ⛔️✊🏽 pic.twitter.com/uqlCLMr00x — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 20, 2024

« C’est la bonne réponse »

A l’issue de la rencontre, au micro de DAZN, Mike Maignan est revenu sur l’incident : « Ils ont imité des cris de singe, ce n’est pas la première fois, on doit faire comprendre à l’arbitre et à tout le monde que c’est comme ça qu’il faut agir. J’ai senti le soutien de tout le monde. Je ne voulais pas continuer le match… Mais on est là pour jouer au foot, faire le spectacle, j’étais le premier à être triste de rentrer aux vestiaires, mais on est une famille, on a pris la décision de revenir sur le terrain et de gagner. C’est la bonne réponse ».

There is absolutely no place in our game for racism: we are appalled.



We are with you, Mike.#WeRespAct pic.twitter.com/GR52R7RR7G — AC Milan (@acmilan) January 20, 2024

La bonne réponse a aussi été celle des dirigeants de l’Udinese, qui, après avoir condamné vivement les faits et fait passer certains messages, ont immédiatement remis les images de vidéosurveillance aux autorités pour une identification rapide des énergumènes concernés en promettant leur bannissement du stade. Maignan, qui a réclamé des « sanctions dures » contre les auteurs, devrait être entendu.

