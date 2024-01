Racisme : Mike Maignan monte au front et désigne les coupables

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Refusant l’étiquette de « victime », Mike Maignan a déploré que la pédagogie ne suffise plus : « Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé ».

Maignan appelle les autorités à frapper fort

Aujourd’hui, le gardien de l’équipe de France veut responsabiliser tout le monde comme il l’a fait savoir dans un long message sur X : des auteurs des actes où c’est « facile d’agir en groupe, dans l’anonymat d’une tribune », les spectateurs « qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire », le club d’Udinese « qui a seulement parlé d’une interruption de match ».

« Les instances et le procureur, avec tout ce qu’il se passe, si vous ne faites rien, VOUS SEREZ VOUS AUSSI COMPLICES. Je vous l’ai déjà dit et s’il faut le répéter encore : je ne suis pas une VICTIME. Et je veux dire merci à mon club l’AC Milan, à mes coéquipiers, à l’arbitre, aux joueurs de l’Udinese et à tous ceux qui m’ont envoyé des messages, qui m’ont appelé, qui m’ont soutenu en privé et publiquement. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais je vous vois et on est ENSEMBLE. C’est un combat difficile, qui va demander du temps et du courage. Mais c’est un combat qu’on gagnera », a-t-il conclu.

On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé.… pic.twitter.com/47tfcW4oNo — Magic Mike Maignan (@mmseize) January 21, 2024

