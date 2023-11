Real Madrid : le verdict final pour Camavinga est plus lourd que prévu !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Le verdict final est enfin tombé pour Eduardo Camavinga. Touché dans les rangs de l’équipe de France durant le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, le milieu de terrain du Real Madrid souffre finalement d’une rupture ligament latéral externe du genou droit.

2023 est terminé pour Camavinga

Selon le staff médical du club espagnol, Camavinga devra observer une période de convalescence prévue entre huit et dix semaines. Au bas mot, le joueur de 21 ans ratera au moins 6 matches et a d'ores et déjà tiré un trait sur son année 2023. Un vrai coup dur au moment où il suppléait parfaitement Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu merengue.

🚨 CAMAVINGA sufre una ROTURA del ligamento lateral externo en su rodilla derecha.



🤕 Estará entre 8-10 semanas de BAJA. pic.twitter.com/zJxiqsWUmO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2023

Podcast Men's Up Life