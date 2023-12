Real Madrid, PSG, OM, Équipe de France : les options se réduisent pour un come-back de Zidane !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, à un an de la fin de son deuxième mandat chez les Merengue, Zinedine Zidane (51 ans) commence-t-il à regretter son choix d’être parti aussi tôt pour se consacrer à son objectif d’entraîner l’équipe de France ? Ce n’est pas impossible…

Pas de Real ni de Bleus avant 2026

Alors que Didier Deschamps, désormais sous contrat jusqu’en juin 2026, n’en finit plus d’enchaîner les mandats à la tête des Bleus, « Zizou » de son côté attend le bon projet de club. Derrière l’équipe de France, le Real Madrid restait une possibilité réelle mais la prolongation d’Ancelotti jusqu’en juin 2026, lui ferme aussi la porte à un retour au sein de la Maison blanche.

Plus le temps passé et moins les opportunités apparaissent pour l’ancien Ballon d’Or, il est vrai très sélectif sur les équipes à même de le séduire. Parmi le triptyque de ses priorités, la Juventus reste le projet le plus accessible en l’état… Même s’il faudra attendre 2025 et la fin du mandat de Massimiliano Allegri pour accéder à la Vieille dame.

Seule l’Arabie saoudite disponible pour lui en 2024 ?

Un temps intéressé, Manchester United ne le serait plus vraiment depuis l’arrivée d’Ineos à la tête du secteur sportif. Souvent évoqué au PSG, « Zizou » ne souhaiterait pas travailler avec Luis Campos selon Foot Mercato. Le site internet explique que, de toute façon, on est parti sur un mandat de plus d’une saison de Luis Enrique. Reste donc l’Arabie saoudite (Al-Hilal) ou l’OM (en cas de rachat par les Saoudiens) pour un rebond dès 2024… Pas simple pour « ZZ ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life