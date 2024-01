OM, FC Nantes, RC Lens - Mercato : une ancienne cible commune sur le marché !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

À l'été 2020, l'Olympique de Marseille, le FC Nantes et le RC Lens étaient intéressés par Yoann Court, qui sortait de deux belles saisons au Stade Brestois. Mais le milieu offensif français a finalement poursuivi sa carrière du côté de Caen.

Court est désormais libre !

Après trois saisons et demi passés en Normandie, Yoann Court a été libéré de son contrat par le club caennais et se retrouve donc libre comme l'air. "Sous contrat avec le Stade Malherbe Caen jusqu’en fin de saison, Yoann Court et le Stade Malherbe Caen ont mis fin à leur collaboration d’un commun accord. Absent du groupe professionnel depuis la mi-novembre, le milieu de terrain ne fait plus partie de l’effectif de Nicolas Seube depuis le 1er janvier", a annoncé ce mercredi l'actuel 11e de Ligue 2 dans un communiqué.

Yoann Court ne fait plus partie de l'effectif du @SMCaen. Bonne continuation Yo' !



Le communiqué officiel 📝⤵️#SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) January 3, 2024

Podcast Men's Up Life