Blas offre la victoire au Stade Rennais, le LOSC bat le Havre grâce à Haraldsson

Ludovic Blas démarre bien son aventure rennaise. Ce mercredi, le milieu offensif français a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs pour offrir la victoire à Rennes face au Stade Brestois (1-0). Buteur dès la 23ème minute d'un match qui a duré quatre mi-temps de 30 minutes, l'ancien Nantais a disputé une heure de jeu avant de céder sa place à Loum Tchaouna. Dominateur sur l'ensemble de la partie, le Stade Rennais s'est rassuré alors que Bruno Genesio a pu donner des minutes à de nombreux jeunes sur la deuxième partie de la rencontre. Suite à cette victoire, les Bretons remettent le couvert dès samedi devant leur public du Roazhon Park lors de la réception de West Ham, pour une affiche de gala. Haraldsson régale avec le LOSC De son côté, le LOSC s'est également imposé face au Havre sur le score de 3-2 et le grand bonhomme de ce match s'appelle Hákon Haraldsson. La recrue islandaise a inscrit un doublé (54', 62') et délivré une passe décisive à Jonathan David pour l'ouverture du score (18'). Les deux réalisations havraises (32', 89') auront inquiété l'équipe de Paulo Fonseca qui enregistre tout de même un troisième succès de suite cet été. Auteur de cinq buts en deux rencontres, Haraldsson (20 ans) marque déjà les esprits à Lille et prouve qu'il faudra compter sur lui cette saison en Ligue 1. 🎥 Un de plus pour Hakon Haraldsson, bien servi par Aaron Malouda dans la surface 👇 pic.twitter.com/7UzeCRwjma — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 26, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Ludovic Blas démarre bien son aventure rennaise. Ce mercredi, le milieu offensif français a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs pour offrir la victoire à Rennes face au Stade Brestois (1-0). Buteur dès la 23ème minute d'un match qui a duré quatre mi-temps de 30 minutes, l'ancien Nantais a disputé une heure de jeu avant de céder sa place à Loum Tchaouna.

Thibaud Jouffrit

Rédacteur