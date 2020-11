Champions League : Stade Rennais - Chelsea, les compos (Nzonzi et Camavinga titulaires)

Tenu en échec pour son tout premier match de Champions League, face à Krasnodar (1-1), le Stade Rennais a ensuite été battu sur les terrains du FC Séville (0-1) et de Chelsea (0-3), les deux grands favoris pour la qualification pour les 8es de finale. Si les Bretons veulent déjouer les pronostics et s'inviter dans les tours à élimination directe, il leur faut réussir un exploit ce soir face aux Blues. Voici le onze de départ choisi par Julien Stéphan, sachant que Dalbert est suspendu après son expulsion de l'aller et Daniele Rugani à l'infirmerie.

Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Guirassy, Léa-Siliki.

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell - Kovacic, Jorginho - Mount, Werner, Hudson-Odoi, Abraham.