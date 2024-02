Le Stade Rennais confirme son renouveau en battant Montpellier

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Rennes a retrouvé une belle force collective avec le retour de Julien Stéphan sur le banc, en tout cas depuis quelques semaines. Vainqueurs à Clermont avant la trêve (1-3), les Rouge et Noir ont su enchaîner par deux autres succès contre Nice (2-0) et Lyon (3-2). Et leur victoire contre Montpellier (2-1) vient valider ses progrès.

Terrier a encore frappé

Auteur d'un doublé la semaine derrière à Lyon, Martin Terrier a montré la voie, à nouveau. C'est lui qui a ouvert le score sur un service de Désiré Doué, dès la 3e minute. Arnaud Kalimuendo a doublé la mise sur penalty au retour des vestiaires (48e). Teji Savanier a ramené Montpellier à un but (78e) peu après un but refusé à Amine Gouiri (66e). La fin de rencontre a été délicate pour les Bretons, mais ils ont finalement tenu bon, avec un impeccable Steve Mandanda dans les buts. Et ils se rapprochent des places européennes.

