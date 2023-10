Le Stade Rennais victorieux au Panathinaïkos, Toulouse a pris l'eau à Liverpool

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Après le nul de Lens contre le PSV (1-1), la victoire du PSG contre l'AC Milan (3-0), le succès de l'OM contre l'AEK Athènes (3-1) et celui du LOSC face au Slovan Bratislava (2-1), le Stade Rennais et Toulouse se déplaçaient au Panathinaïkos et à Liverpool ce jeudi soir.

Gouiri et Kalimuendo ont guidé le SRFC

En Grèce, le SRFC a réalisé une belle opération dans son groupe de Ligue Europa, en l'emportant (2-1) grâce à un but inscrit en début de rencontre par Gouiri, servi par Le Fée, et une autre réalisation de Kalimuendo peu après la mi-temps. Ionnidis a réduit le score sur penalty mais Rennes a tenu jusqu'au coup de sifflet final, grâce à Mandanda mais aussi à Belocian, auteur d'un sauvetage. Seule ombre au tableau : la sortie sur blessure de Bourigeaud. A Anfield, il n'y a pas eu d'exploit pour Toulouse, battu par les Reds (1-5). Dallinga avait égalisé suite à l'ouverture du score de Jota, mais Endo et Nunez ont permis à Liverpool de prendre ses distances à la mi-temps et Gravenberch a ajouté un 4e but à l'heure de jeu, et Salah a inscrit un dernier but dans le temps additionnel. La loi du plus fort, dans un match où Suazo a raté une énorme occasion pour le Téfécé...

📽 Quel raté incroyable du Toulousain Gabriel Suazo 😳 pic.twitter.com/KxtNrpHupP — RMC Sport (@RMCsport) October 26, 2023

