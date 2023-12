Résultats Ligue 1 : bonne opération pour Montpellier et Strasbourg, Rennes piétine encore

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Après la victoire de Brest à Nantes (2-0), et en attendant les deux rendez-vous de cette fin de journée, à savoir OM-Clermont et PSG-Lille, la 16e journée de L1 s'est poursuivi avec les trois matches de 15h.

Stéphan n'a toujours pas gagné en championnat depuis son retour au SRFC

Montpellier a réalisé une bonne opération en s'imposant à Metz (1-0) grâce à un but de soin défenseur Maxime Estève en début de rencontre. Victoire à l'extérieur également pour le RC Strasbourg qui a enfoncé Lorient (2-1). Bakwa et Gameiro avaient donné un avantage de deux buts aux Alsaciens (qui ont perdu Mothiba, sorti sur une civière en fin de match après avoir été sévèrement touché au niveau du genou) avant la réduction du score de Dieng pour les Merlus. Enfin, Toulouse et Rennes ont fait match nul (0-0), avec un superbe arrêt de Restes sur le dernier corner rennais et une reprise de Wooh. Un résultat qui n'arrange pas les Bretons, qui n'ont toujours pas remporté le moindre match en L1 depuis que Julien Stéphan a remplacé Bruno Genesio... Des Rennais qui ont perdu Assignon, touché à la cheville droite en fin de première mi-temps, alors que le Toulousain Desler est lui aussi sorti sur blessure un peu plus tard.

Podcast Men's Up Life