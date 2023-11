OGC Nice - Stade Rennais : les compos sont là !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Du côté de Francesco Farioli à l’OGC Nice, on doit composer sans Youcef Atal, suspendu jusqu’en janvier, et Alexis Claude-Maurice, blessé. Du fait de sa dépression, Alexis Beka Beka n’est pas là non plus. Jordan Lotomba est en phase de reprise.

En face, Bruno Genesio disposait de tout son monde au Stade Rennais et a choisi de laisser en réserve Jonathan Wooh et Ibrahim Salah pour le match de l’équipe réserve face à la GSI Pontivy.

Les compos des deux équipes :

Nice : Bulka – Rosario, Todibo, Dante (cap.), Bard – Boudaoui, Ndayishimiye, K.Thuram – Laborde, Moffi, Boga.

Rennes : Mandanda – Assignon, Omari, Belocian, Truffert – Le Fée, Matic, Bourigeaud (cap.) - Blas, Gouiri, Terrier.

