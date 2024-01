Stade Rennais : un Mandanda peut en cacher un autre

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

C'était dans les tuyaux. Et c'est désormais officiel. En dépit d'une saison compliquée, et de résultats décevants, Steve Mandanda a bel et bien décidé de poursuivre une saison de plus au Stade Rennais. Ce qui le mènera dans les buts du club breton jusqu'au mois de juin 2025. Il aura alors 40 ans.

Son fils au centre de formation sud SRFC ?

Le quotidien l'Equipe, qui accorde ce samedi un article au portier, revient sur les conditions de cet accord. Et précise que l'extra-sportif a eu une part prépondérante dans le choix de Mandanda. Extrait.

"Julien Stéphan lui a confié le brassard, et ce fut aussi un vent porteur pour Mandanda dans sa décision, qui est d'abord liée à son envie intacte malgré la saison à remous, et à l'équilibre qui est le sien dans sa vie rennaise. L'un de ses trois frères, Riffi, est sur place, alors que Parfait n'est pas si loin, à Caen. Et le fils de Mandanda, qui a démarré la saison en moins de 15 ans, pourrait intégrer le centre de formation l'été prochain."

