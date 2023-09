Stade Rennais : Blas lance le derby en zappant magistralement le FC Nantes !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

DImanche soir, tous les regards seront braqués sur Ludovic Blas lors d'un Rennes-Nantes qui s'annonce bouillant. Passé cet été de la Cité des Ducs à la capitale bretonne, le milieu offensif se sait attendus par tous. Ses nouveaux supporters attendront de lui une grande prestation face à ses anciennes couleurs alors que les fans des Canaris, eux, lui souhaiteront le pire des sorts. Ce qui est sûr, c'est qu'avant ce match, Blas a volontairement zappé ses quatre années nantaises.

Lens et l'OM sont ses ambiances préférées !

Ainsi, interrogé par le site de la Ligue 1 dans une interview express, il n'a parlé du FCN que pour dire qu'il avait apprécié de jouer avec Randal Kolo Muani. Ton meilleur, son pire souvenir et son plus beau but ? Avec Guingamp. Son coach préféré ? Jocelyn Gourvennec, toujours à Guingamp. Enfin, suprême humiliation pour le FCN : la meilleure ambiance se trouve pour lui à Lens et à Marseille mais il reconnaît un penchant pour... le Parc des Princes ! Pas de doute, Ludovic Blas a rapidement tourné la page du FC Nantes !

🫂 Coéquipier préféré

🔥 Meilleure ambiance

⚽️ Plus beau but



Ludovic Blas s'est prêté au jeu de la petite interview 👉 https://t.co/sgJxoTzm1U pic.twitter.com/U0Cff9dtvh — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 28, 2023

