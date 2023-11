Stade Rennais : Bourigeaud rend un hommage poignant à Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Relai de Bruno Genesio jusqu’à son départ il y a dix jours, Benjamin Bourigeaud a été particulièrement affecté par le départ du technicien. S’il n’y a aucun souci avec Julien Stéphan, le coach qui l’a remplacé, celui qui était encore capitaine il y a peu et a été rebasculé piston droit dimanche a tenu à faire passer un message d’affection à son ex entraîneur.

« Genesio ? Un homme fabuleux »

« C’est une victoire importante. On l’attendait depuis un moment. On a quand même une pensée pour le coach qui nous a quitté, Bruno Genesio. On a traversé une période très compliquée ces derniers temps. Il nous a guidé dans cette aventure humaine et il aurait mérité de vivre ce succès avec nous… », a fait savoir Bourigeaud avant de poursuivre :

« Dans un groupe, avec un staff, on vit une aventure commune. Quand on perd quelqu’un, c’est toujours difficile. Ça l’est d’autant plus qu’on parle d’un homme fabuleux, de quelqu’un qui a toujours été derrière nous et qu’on n’a jamais lâché. Le voir partir, c’est douloureux car on a tous une petite part de responsabilité là-dedans du fait des résultats. On lui souhaite le meilleur pour la suite ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life