Stade Rennais : Bourigeaud sort du silence après la perte du capitanat et envoie un message à Stéphan

Deux ans et demi après son départ du Stade Rennais, Julien Stéphan a fait son retour sur le banc rennais il y a quelques jours, succédant à Bruno Genesio. Dès son retour à Rennes, l'entraîneur français a décidé de délester Benjamin Bourigeaud du brassard de capitaine pour le confier à Steve Mandanda. Après le match face au Stade de Reims, remporté par les Rennais (3-1), Benjamin Bourigeaud s'est exprimé sur la perte du capitanat, assurant qu'il acceptait sans problème la décision de son nouveau coach. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE BENJAMIN BOURIGEAUD "Que j'ai le brassard ou non, je défendrai les couleurs du club au maximum comme je l'ai toujours fait" "Je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais ça a été plusieurs échanges constructifs avec beaucoup de respect de part et d'autre. Je lui ai donné mon ressenti, il m'a donné le sien. Je lui ai laissé le choix, je n'ai pas mon mot à dire. Il a pris sa décision après plusieurs échanges avec moi. Moi, je lui ai dit que ce n'était pas un poids et que quoi qu'il arrive, mon rôle ne changerait pas. Que j'ai le brassard ou non, je défendrai les couleurs du club au maximum comme je l'ai toujours fait", a expliqué l'ancien Lensois. Stade Rennais : Bourigeaud rend un hommage poignant à Genesio https://t.co/8rzzEgd2gh — But! Football Club (@club_but) November 27, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Après le match face au Stade de Reims, remporté par les Rennais (3-1), Benjamin Bourigeaud s'est exprimé sur la perte du capitanat, assurant qu'il acceptait sans problème la décision de son nouveau coach, Julien Stéphan.

Fabien Chorlet

Rédacteur