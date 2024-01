Stade Rennais : les Rouge et Noir confirment leur retour en forme en dominant Nice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Alors que l'avant-match a été marqué par des annonces fortes concernant les dossiers Matic et Truffert, le Stade Rennais a répondu présent sur le terrain en surclassant l'OGC Nice, pourtant dauphin du PSG en Ligue 1. Les Rouge et Noir ont ouvert le score par Benjamin Bourigeaud à la 31e avant de doubler la mise par Arnaud Kalimuendo en seconde période (54e). Le score aurait pu être plus large tant les hommes de Julien Stéphan ont dominé la meilleure défense de l'élite.

Il faudra compter avec le SRFC en cette deuxième partie de saison

Disposé en 4-4-2 avec un milieu très technique où Bourigeaud, Le Fée et Doué étaient associés à un Santamaria plus porté sur la récupération, le SRFC a en outre disposé d'un duo d'attaque très complémentaire avec Terrier et Kalimuendo. En défense, Truffert était titulaire dans le couloir gauche. Mais plus que des individualités, c'est un collectif qui a permis ce succès. Un succès qui confirme que le Stade Rennais aura un rôle à jouer dans cette deuxième partie de saison.

Le @staderennais mène à la pause 💪 Qu'avez-vous pensé de ce premier acte ?#SRFCOGCN pic.twitter.com/hcsIvxilnf — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 13, 2024

