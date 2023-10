Stade Rennais : confiance ou inconscience, le discours surréaliste du vestiaire rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Peu probable, en début de saison, que les supporters du Stade Rennais aient pu imaginer un tel début de saison. Avec deux victoires, seulement, en Ligue 1 et une place au milieu de tableau de la Ligue 1. L'équipe de Genesio est déjà décrochée des premières places et, plus inquiétant, ne montre pas grand chose dans le jeu.

Discours décalé

Contrat étonnant au regard de la qualité des groupe et des joueurs techniques qui le composent. Hier, comme relayé par un journaliste de So Foot en zone mixte, Adrien Truffert, buteur face au RC Strasbourg, a tout de même tenu à rassurer son monde. Un discours pour le moins décalé de la réalité...

"Non, personne n'est inquiet. A aucun moment, on ne l'est. On a un groupe de qualité qui travaille au quotidien pour arranger les choses et obtenir de meilleurs résultats. Il y a des bonnes choses dans le jeu. Je pense que mentalement, on peut progresser et notamment lorsqu'on mène 1-0 pour garder l'avantage. La saison est encore longue, il y a beaucoup de matches. On sait qu'on va faire mieux, on en est même sûrs."

